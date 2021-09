Cordoglio al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi

“Appresa la triste notizia del decesso della N. D. ‘Maria Fornario’ mamma della Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi, rivolgiamo il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste ed indimenticabile momento sapendo quanto gli era legata e lo choc che questa scomparsa gli causa”.

A testimonianza di tale sentimento è tutta l’Ugl di Basilicata.

“Ed è tanto più doloroso perché nessuno potrà sostituire la persona che amava, qualunque parola si usi per aiutarlo a sopportare questa inammissibile assenza. Vorremmo perciò semplicemente dire alle famiglie Fornario – Bardi, ai cari Vito e al fratello Gherardo che, condividiamo il loro dolore e di vedere questa prova trasformarsi, non in un impossibile oblio ma – conclude la nota Ugl Basilicata – in una serenità ritrovata poiché il corso dell’esistenza termina ineluttabilmente un giorno, anche se si desidera sempre che questo accada il più tardi possibile. In un momento così difficile vogliamo far sentire al Presidente Bardi e a alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza. Le condoglianze Ugl Basilicata vicini in un momento così particolarmente triste come quello che ogni figlio attraversa quando muore la propria madre”.

__________________________________________________________________________________________

“Le madri sono perle preziose nella vita di ognuno. Esprimo un abbraccio di vicinanza e sentite condoglianze al Presidente Bardi e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma.”

“Le madri sono perle preziose nella vita di ognuno. Esprimo un abbraccio di vicinanza e sentite condoglianze al Presidente Bardi e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma.”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Marcello Pittella.

_________________________________________________________________________________________

“A nome mio e dell’intera Assemblea consiliare esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza al Presidente Bardi per la perdita della cara madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo intorno alla famiglia, porgendo le più sentite condoglianze”

“A nome mio e dell’intera Assemblea consiliare esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza al Presidente Bardi per la perdita della cara madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo intorno alla famiglia, porgendo le più sentite condoglianze”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

________________________________________________________________________________________

La perdita di una madre è un dolore incolmabile. Siamo vicini in questo momento di lutto familiare al Presidente della Regione, Vito Bardi esprimendo come gruppo Italia Viva il nostro cordoglio per la scomparsa della madre

“La perdita di una madre è un dolore incolmabile. Siamo vicini in questo momento di lutto familiare al Presidente della Regione, Vito Bardi esprimendo come gruppo Italia Viva il nostro cordoglio per la scomparsa della madre”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Italia Viva Luca Braia e Mario Polese