Figc-Lnd Basilicata ufficializza calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione

Al via i campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Nel pomeriggio sono stati ufficializzati i calendari nel corso della cerimonia organizzata dal Comitato regionale Lnd Basilicata con le società dei rispettivi campionati, con gli arbitri e tutte le componenti dello stesso Comitato.

L’evento, organizzato nella sala conferenze delll’hotel Santa Loya di Tito Scalo (Potenza) rientra nel progetto “Il nostro calcio con Eni”. Durante l’incontro sono state consegnati gli attestati di partecipazione del corso per dirigenti.

Di seguito le gare in cui sarà impegnato il Matera Grumentum dal 19 settembre 2021 al 10 aprile 2021. Esordio per il Matera Grumentum in trasferta a Brienza il 19 settembre, prima interna contro il quotato Melfi il 26 settembre e seconda trasferta a Montescaglioso il 3 ottobre contro un’altra formazione allestita per un campionato di vertice. 2 i turni infrasettimanali, l’8 dicembre 2021, festa dell’Immacolata e i il 5 gennaio 2022, vigilia dell’Epifania.

L’ultima giornata di andata coincide l’ultima gara del 2020 ed è in programma il 19 dicembre mentre la prima di ritorno è in programma il 5 gennaio 2021.

CALENDARIO MATERA GRUMENTUM 2021-2022

Brienza – Matera Grumentum

Matera – Melfi

Montescaglioso – Matera

Matera -policoro

Latronico – Matera

Matera – Castelluccio

Marconia – Matera

Matera – Ve.La

Tolve – Matera

Matera – Moliterno

Paternicum – Matera

Matera – Senise

Ferrandina – Matera

Vultur Rionero -Matera

Matera – Pomarico