Covid Basilicata: aggiornamento del 12 settembre ,623 tamponi analizzati; 42 positivi e 67 guariti

BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS REGIONE BASILICATA

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 12 SETTEMBRE, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 11 settembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 427.263

Tamponi molecolari totali negativi n. 395.076

Persone testate n. 232.391

Test antigenici totali 21.670

Tamponi molecolari di giornata n. 623

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 46

Tamponi molecolari negativi n. 577

RICOVERATI N. 52

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 16

Pneumologia n. 11

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 18

Pneumologia n. 3

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 67

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 46

Residenti: n. 42

N. Comune

1 Avigliano

1 Cancellara

1 Castelsaraceno (domiciliato a Craco)

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra (domiciliato a Venosa)

2 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa)

5 Matera (n. 1 domiciliato a Pomarico)

4 Melfi

2 Montescaglioso

1 Pomarico

1 Potenza

6 Rotonda

1 Senise

1 Stigliano

1 Tito

1 Tolve

1 Tricarico

3 Tursi

4 Venosa

3 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 4

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Rotonda)

2 Puglia (domiciliati a Venosa)

1 Albania (domiciliato a Matera)

GUARITI TOTALI N. 67

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 60

N. Comune

2 Avigliano

2 Bernalda

2 Episcopia

2 Ferrandina

1 Gorgoglione

5 Matera

2 Melfi

15 Montescaglioso

1 Pescopagano

1 Pisticci

3 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella)

2 Rapolla

1 Salandra

3 San Mauro Forte

1 Sant’Arcangelo

2 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

11 Senise

2 Stigliano

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 7

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Francavilla in Sinni)

3 Lombardia (domiciliati a Senise)

1 Puglia (domiciliato a Nova Siri)

1 Toscana (domiciliato ad Episcopia)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.290

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.238

DECEDUTI RESIDENTI N. 583

GUARITI RESIDENTI N. 26.818

Potenza, 12 settembre 2021

Task Force Regione Basilicata.