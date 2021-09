“Un mondo nuovo”, Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata

Martedì 7 settembre 2021 alle ore 9:30, nella sede della Cgil Basilicata in via Bertazzoni, a Potenza è in porgramma la conferenza stampa di presentazione della nona edizione delle Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata “Un mondo nuovo”, che si svolgeranno a Matera e a Potenza rispettivamente venerdì 10 e sabato 11 settembre.

Due giornate di confronto e partecipazione in cui cercare di delineare, insieme a ospiti autorevoli, le tracce di un nuovo modello di sviluppo per la Basilicata e per il Mezzogiorno che mai come in questo momento la pandemia ci impone. Temi principali saranno lavoro, sanità, welfare e sviluppo sostenibile.

Alla conferenza verrà illustrata, inoltre, la modalità di accesso alla piazza che anche quest’anno sarà contingentato secondo le norme anti Covid.