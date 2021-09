Nasce Borgo Pollino strumento per la valorizzazione del Turismo 2.0 nei borghi Lucani

Borgopollino, il primo sito turistico immersivo dedicato ai 19 borghi lucani del Parco Nazionale del Pollino dell’area interna Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento.

Da oggi i borghi lucani del Parco Nazionale del Pollino hanno un nuovo strumento online per dare visibilità alle bellezze e alle esperienze fuibili nel proprio territorio; si tratta di “Borgopollino”, una piattaforma turistica innovativa che, oltre a contenere tutte le info necessarie per chi volesse scoprire gli itinerari meno percorsi e più suggestivi della Basilicata, offre diversi strumenti utili al turista, tra cui la possibilità di “immergersi”, attraverso la Realtà Virtuale, all’interno di più di 140 punti di interesse turistico-culturale.

Borgopollino rientra all’interno del progetto di “Camapagna di comunicazione dell’area dei 19 comuni dell’area interna Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento” ed è stato realizzato da Wokilab Production con il fondamentale supporto di tutte le amministrazioni dei 19 comuni e finanziato dalla Regione Basilicata attraverso i fondi FESR – FSE – FEASR per andare in contro alle nuove tendenze del turismo 2.0.

Borgopollino non è altro che lo strumento che semplifica la vita al turista offrendo una pre-visualizzazione a 360° del luogo che si intende visitare, le immagini in tempo reale degli eventi principali in corso e, naturalmente, tutte le info sulla storia, la cultura le tradizioni e le esperienze fruibili nei singoli borghi.

web:www.borgopollino.com