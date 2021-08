Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia a Viggiano, Sabato 11 settembre 2021

Il 14mo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, che avverrà in contemporanea in 20 santuari mariani d’Italia, si svolgerà in Basilicata a Viggiano (PZ) – Sabato 11 settembre 2021, giungendo al Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte. Un evento di popolo (nonni, genitori e figli) in preghiera.

L’evento si inserisce nell’Anno della Famiglia Amoris Laetitia 2021-2022 e nel cammino di preparazione al decimo Incontro mondiale delle Famiglie che avverrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE

Accoglienza in Piazza Giovanni XIII alle ore 16,30

Canti e preghiere

Saluto di benvenuto del Rettore del Santuario e dell’Amministrazione Comunale di Viggiano

Saluto di Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza e delegato CEB per la Pastorale familiare regionale

Messaggi degli organizzatori del Pellegrinaggio

SECONDA PARTE

Preghiera del S. Rosario della famiglia

Atto di Affidamento delle Famiglie – Atto di Affidamento dei Bambini all’inizio dell’Anno Scolastico

Segno dei palloni “W la Famiglia – La Famiglia è Viva”

TERZA PARTE

Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E Mons. Francesco Sirufo

Flambeaux statico finale e Benedizione

Congedo

Info: pellegrfamigliebasilicata@gmail.com