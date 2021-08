Andrea Armocida dal 20 Agosto in tutti gli store digitali con “Colibrì”

Da venerdi 20 agosto disponibile in tutti gli store digitali “Colibrì”, il singolo d’esordio del giovane cantautore torinese Andrea Armocida. La canzone, una ballad pop dal sound raffinato, scritta in collaborazione con Giovanni Segreti Bruno e Francesco Greco, è arrangiata da Matteo Caretto e prodotta da Gianni Testa per Joseba Publishing.

Andrea: “Colibrì è uno dei primi pezzi che ho scritto. Ho voluto racchiudere nel significato delle parole l’essenza dell’amore. Secondo me l’amore deve essere libertà, spensieratezza, unicità”.

Biografia

Andrea Armocida è un giovane cantautore, interprete di Torino con radici calabresi. Comincia a studiare canto fin dalla prima adolescenza con l’insegnante Letizia Racca.

Nell’estate del 2020 si qualifica tra i finalisti del concorso nazionale Fuoriclasse Talent, organizzato da Ivano Trau. Dal 2019 entra a far parte della casa discografica Joseba Publishing di Gianni Testa, con la quale pubblica il suo primo singolo.

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC3nLz_prW-64BA5BhuqJSgQ

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/andrearmocida/

PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/andrearmocida00/?ref=pages_you_manage