Foo Fighters – Making A Fire dal 09 versione speciale Medicine At Midnight

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 9 luglio “MAKING A FIRE” (Mark Ronson Re-Version) (RCA Records Label/Sony Music), una nuova speciale versione della traccia di apertura di “Medicine At Midnight”, l’ultimo album dei FOO FIGHTERS.

Prodotta da Mark Ronson, la re-version vanta la partecipazione di membri di Antibalas, The Budos Band, dei The Dap-Kings, El Michels Affair, La Buya, Menahan Street Band, the Tedeschi Trucks Band e Tuatara, che contribuiscono a dare una nuova veste incendiaria all’inconfondibile voce di Dave Grohl, insieme all’irresistibile ritornello di un quartetto vocale in cui compare anche Violet Grohl.

Disponibile versione CD, vinile e digitale, “Medicine at Midnight” (http://foofighters.co/MAM) è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo».

L’album è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent.

Tracklist:

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.