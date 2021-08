Colpo del Francavilla , dal Potenza arriva Vincenzo Di Somma

Colpo a sorpresa del Francavilla, si tratta di Vincenzo Di Somma.

Il difensore centrale classe ’97 nelle ultime quattro stagioni e mezzo al Potenza, ha deciso di accettare la corte del club rossoblu per un campionato da protagonista. Negli ultimi tre anni il centrale campano ha militato in C nel capoluogo di regione e può apportare la giusta esperienza nella rosa.

Nella stessa giornata la società ha annunciato una nuova riconferma e un altro innesto, rinnovata la fiducia al centrocampista Giacinto Ferraiuolo, che nella prossima stagione vestirà la maglia della sua città.

Invece approda in riva al Sinni il giovane Filippo Tribuno, terzino classe 2003, con un passato tra le fila di Bojano e San Vito Positano.