La Giovane Italia racconta le Rappresentative LND: il 4 agosto la prima puntata su Sky Sport

La selezione dei migliori talenti tra migliaia di società dilettantistiche attraverso una fitta rete di osservatori, l’organizzazione di stage e amichevoli, la partecipazione ai più importanti tornei nel panorama italiano e la formazione didattica mirata per staff e giocatori.

Non è semplice descrivere in poche parole l’attività svolta a tutto tondo dalla Lega Nazionale Dilettanti per la crescita dei giovani calciatori, per quello ci penseranno le telecamere de La Giovane Italia con la prima puntata dedicata al mondo delle Rappresentative Nazionali LND in onda domani su Sky Sport.

Attraverso le immagini del campo e le parole dei protagonisti, la serie televisiva sull’universo del calcio giovanile accompagnerà il pubblico dietro le quinte della macchina organizzativa, raccontando gli obiettivi, le strategie e la filosofia della più grande comunità sportiva d’Italia.

La Giovane Italia

Ep18 – Il primo azzurro non si scorda mai