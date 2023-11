Futsal Senise, post gara 5-2 sul Castellana

Grandissima prestazione del Futsal Senise che grazie ad un poker del suo capitano Patrick Dipinto e al gol di Carlos Alberto schianta, per 5-2, un buonissimo Castellana C5.

Al ritorno tra le mura amiche gli uomini di Masiello, nonostante lo svantaggio iniziale, non deludono le aspettative rimontando e realizzando ben cinque gol ai baresi salendo così a quota 10 punti in classifica (secondo posto con Potenza, Alta Futsal e Casali del Manco) in cinque gare e riscattando il ko di Bisceglie.

Buon avvio dei sinnici che cercano subito la via del gol. Però sono i pugliesi a passare in vantaggio con un bel tiro sotto la traversa da posizione decentrata di Chiantera. Gli uomini di Masiello non ci stanno e cercando con veemenza il pareggio che arriva grazie al brasiliano Da Costa che conclude forte rasoterra una palla di Grandinetti.

Sull’1-1 regna equilibrio fin quando capitan Dipinto non fissa il punteggio sul 2-1. Prima della sirena errore difensivo dei bianconeri con Collarino che salva la propria porta da un tiro forte da posizione centrale. La frazione termina 2-1.

Nella seconda frazione i baresi approcciano ottimamente ma al 5′ subiscono la terza marcatura dei lucani grazie ancora a Dipinto che insacca dalla destra un tentativo di Da Costa dalla parte opposta del campo. La risposta avversaria non tarda ad arrivare con Iorio che sigla il 3-2.

La squadra di Rotondo non ci sta a perdere anche se è ancora Dipinto, al 10′ a segnare il 4-2 con una sassata su punizione decentrata che s’insacca sul primo palo.

I baresi provano la carta del quinto di movimento che non sortirà gli effetti sperati con il Futsal Senise che troverà anche la manita ancora con Dipinto. Ad una manciata dal termine da segnalare una traversa del Castellana C5 con Bianco.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CASTELLANA C5 (2-1) 5-2 Marcatori: 6’37” pt Chiantera (C), 10’03” pt Da Costa (S), 15’54” pt e 4’36” st Dipinto (S), 5’28” st Iorio (C), 11’32” st e 15’50” st Dipinto (S)

FUTSAL SENISE: Benedetto, Capalbo, Cuccarese, Grandinetti, Iorio, Giorgini, Stigliano, Dipinto, Collarino, Iacovino, Da Costa. All.: Masiello

CASTELLANA CALCIO A 5: Manzalli, Satalino, Pedone, Nitti, Lacatena, Vitto, Bianco,Laselva, Lacarbonara Chiantera, Guglielmi, Ritorno. All.: Rotondo

ARBITRI: Azzarà di Reggio Calabria e Avezzano di Foggia (crono: Petroccelli di Policoro)

NOTE: Ammoniti: Manzalli (C); Espulsi: Iacovino (F.S.) dalla panchina per proteste

A breve l’intervista a mister Masiello