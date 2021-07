LUNEDI’ 02 AGOSTO A MOLITERNO PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’AMERICA PER NOI” del giornalista TG1 Mario de Pizzo

Si terrà lunedì 2 agosto, a Moliterno (ore 19:00, giardino del Convento di Santa Croce) la presentazione del libro “L’America per noi” del giornalista del Tg1 Mario de Pizzo. Relatori della presentazione saranno: Antonio Rubino, sindaco di Moliterno; Cristiano Re, Responsabile dei Progetti Territorio della FEEM, Pasquale Annicchino, giurista.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Carmen Ielpo. Sarà presente l’autore.

Cinque presidenti del Consiglio, tre ministri degli esteri, un ex ambasciatore e altri testimoni di questo tempo raccontano momenti di crisi e successi diplomatici dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti.

Dagli anni di Craxi, con i casi Sigonella e Gheddafi, all’intervento in Kosovo riscostruito da Massimo D’Alema, dai rapporti tra Bush e Berlusconi al caso Calipari, raccontato in un’intervista esclusiva alla moglie dell’agente del Sismi, e ancora dai discussi rapporti tra il governo Conte e Trump alle triangolazioni con la Cina per la nuova Via della Seta fino alla collaborazione tra gli esecutivi di Draghi e Biden.

Con L’America per noi Mario De Pizzo racconta la storia della relazione tra l’Italia e l’alleato statunitense, a volte presenza ingombrante per il nostro Paese, altre strategica per preziosi successi.

Un’amicizia che attende di scoprire i suoi nuovi equilibri di potere, in un futuro nel quale l’Occidente dovrà dimostrare una volta per tutte la propria capacità di fare fronte comune.

Mario De Pizzo, giornalista del Tg1, segue l’attività dei presidenti del Consiglio e l’attualità politico parlamentare. Ha pubblicato con Luciano Violante Il primato della politica (Rubbettino, 2014).