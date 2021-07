SENISE: riaperta al culto la cappella del Cimitero

Questa mattina alla presenza del sindaco dott.Giuseppe Castronuovo, di alcuni rappresentanti dell’amministrazione Comunale,insieme con il Parroco Don Pino Marino hanno inaugurato la riapertura al culto della cappella del cimitero.

Il Parroco Don Pino Marino ha spiegato che la cappella avrà una funzione multiuso, potrà essere utilizzata come sala per il commiato dei defunti, come sala obitorio ed autoptica,per la benedizione delle salme prima dell’ingresso nel cimitero, trovandosi collocata su strada potrà essere anche un luogo per un momento di preghiera e di raccoglimento prima dell’ingresso nel cimitero, tutti gli arredi della cappella potranno essere spostati dagli addetti ai lavori in base alle necessità che si presenteranno nella cappella.

Mentre la chiesa del Risorto all’interno del cimitero funzionerà sempre per la celebrazione delle messe.

Il Parroco ha ringraziato il sindaco e tutti i fedeli devoti presenti che hanno fatto delle donazioni in memoria dei cari defunti per il restauro ed il riarredo della cappella.

Il Sindaco ha ringraziato il parroco ed i presenti ed ha annunciato che nella prossima variazione di bilancio prevista per venerdì 30 luglio è stata inserita la somma di euro 100 mila per la realizzazione di nuovi loculi compatibilmente con gli spazi del cimitero, e che sarà effettuata una progettazione esecutiva per svincolare l’area che attualmente si trova in zona R3.

Pertanto anche i privati che possiedono cappelle e loculi sono impossibilitati ad interventi di restauro a causa dei vincoli imposti dalla zona R3.

La progettazione esecutiva sarà pronta per la fine del mese di agosto.