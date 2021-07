San Severino Lucano: conclusione Campo Vocazionale il vescovo Orofino ha salutato seminaristi con le famiglie ed i parroci

A San Severino Lucano dopo la conclusione del Campo Vocazionale, con i seminaristi ed alcuni ministranti della diocesi il vescovo Mons.Vincenzo Orofino, ha incontrato le famiglie di tutti i seminaristi con i rispettivi parroci, presente anche il parroco di Senise Don Pino Marino.

Un saluto è arrivato anche dalla presenza del presidente della CEI cardinale Gualtiero Bassetti.

Rendendo lode per la giornata alla presenza del Cardinal Bassetti e del nostro Vescovo, preghiamo per le vocazioni della nostra parrocchia e per tutte quella della nostra diocesi.