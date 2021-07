AMAZON LANCIA AMAZON ADVERTISING PARTNER NETWORK

Partner Network è un hub self-service che supporta le agenzie a sviluppare le competenze e a gestire le attività con Amazon Advertising

Amazon annuncia il lancio di Amazon Advertising Partner Network, pensato per supportare agenzie e fornitori di servizi nell’utilizzo dei propri prodotti pubblicitari.

Attraverso Partner Network è possibile accedere a risorse didattiche, tecniche e per il marketing, nonché un account self-service tramite il quale è possibile gestire le attività della propria azienda correlate ad Amazon Advertising.

Dall’account di Partner Network i partner potranno collegare gli account dei propri dipendenti, registrarsi all’API di Amazon Advertising e accedere a strumenti di gestione delle campagne da un unico hub.

Per aiutare i partner a consolidare le proprie competenze per i prodotti e le strategie di campagna di Amazon Advertising, inoltre, Partner Network offrirà una biblioteca di contenuti, che includerà guide alle best practice, video dei prodotti e documentazione API.

I partner avranno inoltre l’opportunità di raggiungere lo status di partner avanzato, che consentirà loro di ottenere ulteriori vantaggi, tra cui l’accesso a programmi beta selezionati e ad una formazione personalizzata sulle strategie di campagna e a nuove versioni dei prodotti.

I partner potranno anche mostrare la loro esperienza e lo status di partner mediante un’inserzione nella nuova e migliorata directory globale dei partner di Amazon Advertising, che sarà lanciata a breve.

“Siamo lieti di continuare a lavorare a stretto contatto con le agenzie e i fornitori di strumenti per aiutarli a far crescere le loro attività e a offrire un miglior servizio ai nostri clienti in comune.

Abbiamo ascoltato attentamente i feedback dei partner e abbiamo lavorato sodo per creare un’esperienza che soddisfi meglio le loro esigenze. Partner Network e la sua gamma di risorse sono il nostro primo passo verso il supporto che intendiamo fornire ai partner per sviluppare le loro competenze e soluzioni su tutti i nostri prodotti pubblicitari.

Continueremo a collaborare con i partner per aiutarli a raggiungere gli obiettivi commerciali degli inserzionisti e siamo entusiasti di ciò che deve ancora venire” ha commentato Aby Angilivelil, Direttore dello sviluppo dei partner, Amazon Advertising.