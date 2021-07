Tour “onda tricolore contro le mafie-abbattiamo il silenzio” di Fratelli d’Italia

Domenica 4 luglio 2021 a Potenza, Matera e Scanzano Jonico è in programma il Tour “onda tricolore contro le mafie- abbattiamo il silenzio” organizzato da Fratelli d’Italia.

Il tour onda tricolore contro le mafie- abbattiamo il silenzio, declinato e fortemente voluto dai coordinatori nazionali di dipartimenti Tutela Vittime e Legalità e Sicurezza di Fratelli di Italia Cinzia Pellegrino e On. Galeazzo Bignami, partito nel mese di giugno nelle regioni del nord, via via proseguito in tutte le regioni per poi terminare in Sicilia, tra qualche giorno approda in Lucania.

Francesco Pappalardo e Maria Sabina Lembo rispettivamente responsabili per la Basilicata del Dipartimento Legalità e Sicurezza e del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli di Italia saranno impegnati, a tal scopo, domenica 4 luglio in Basilicata per diffondere le 5 importanti proposte per combattere le mafie.

Prima di tutto sì all’ergastolo ostativo e no alla liberazione condizionale dei condannati per i reati di stampo mafioso.

Poi la richiesta di istituire delle specifiche sezioni DIA sul territorio per il contrasto alla mafia cinese e nigeriana.

A seguire la necessità di modificare il codice antimafia riguardo l’affidamento dei beni confiscati. Infine ma non per ultimi la realizzazione di uno sportello antiusura istituzionale in tutte le province e più strumenti e risorse alle Forze dell’Ordine, battaglia storica del nostro partito.

Il tour si terrà in tre comuni lucani: Potenza, Matera e Scanzano Jonico.

Si ringraziano di cuore per il grande entusiasmo, disponibilità e partecipazione profusi il segretario cittadino di Potenza dott. Pierpaolo Gruosso, la segretaria cittadina di Matera dott.ssa Annamaria Guerricchio, il dott.Leonardo Rocco Tauro consigliere comunale di Montalbano Jonico e dirigente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli di Italia per sit-in a Scanzano Jonico.

Saranno invitati tutti i dirigenti, simpatizzanti e cittadini.

Vi aspettiamo domenica a Potenza presso il Parco dell’Europa Unita (contrada Parco Mondo) dalle 18 e 30 alle 19 e 30, a Matera in Piazza San Pietro Caveoso dalle ore 19 e 30 alle 20 e 30, a Scanzano Jonico in corso Alcide De Gasperi dalle ore 19 alle 21.