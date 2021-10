Pittella nomina la sua giunta. A Lauria sono “tutti protagonisti”: deleghe anche ai consiglieri eletti e non eletti

Una squadra composta non solo dal vicesindaco e dagli assessori, ma anche dai consiglieri comunali a cui affido deleghe importanti e dai candidati non eletti che riceveranno la mia richiesta di collaborare a specifici progetti.

Candidati non eletti su collaborazioni specifiche: Marisa VICECONTI (giovani coppie, città dei bambini, asili nido, cyberbullismo); Italo GRILLO (scuola formazione buon amministratore; Regolamento per consiglio comunale ragazzi; Regolamento consigli di quartiere e contrade; Piano per il superamento delle barriere architettoniche; Rivisitazione toponomastica con inserimento personalità EU- (proposta per la Presidenza della Commissione); regolamento beni comuni, regolamento per attuazione della democrazia partecipativa); Donato ZACCAGNINO (Green economy) Francesco FORTE (Albergo diffuso, Expo Lauria, Prodotti DeCO, Ciclovia) e Rosa PAPALEO (Pari opportunità; Sicurezza; Cybersicurezza).