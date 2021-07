Il divo Matt Dillon si aggiunge ai super ospiti della XIII edizione di Marateale

Tra gli ospiti che saliranno sul palco della 13a edizione di Marateale – Premio internazionale Basilicata, che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea presso l’Hotel Santavenere, ci sarà anche il regista e attore hollywoodiano Matt Dillon!

Uno degli attori più amati negli anni Ottanta Matt Dillon, con il passare degli anni, ha dimostrato di essere un attore molto versatile, scegliendo sempre ruoli e generi diversi: da Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola a Mister Wonderful di Anthony Minghella, passando per Tutti pazzi per Mary dei fratelli Peter e Bobby Farrelly e Crash – Contatto fisicodiretto da Paul Haggis che gli è valso una nomination all’Oscar come Miglior attore non protagonista.

Inoltre si è anche messo alla prova come sceneggiatore e regista per il film City of Ghosts del 2002, oltre che dirigere un episodio della serie Oz e documentario El Gran Fellove.

Il nome dell’attore statunitense si aggiunge così alla già nutrita lista di artisti che parteciperanno alla kermesse Marateale: Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Lucia Ocone, Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri che verranno svelati nei prossimi giorni.