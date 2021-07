Le misure del PNRR per le imprese, approfondimento a Digitale Italia

Un piano destinato non soltanto a far uscire l’Italia dalla crisi pandemica, ma a garantire la spinta necessaria per una forte ripresa economica, gettando le basi per un modello di sviluppo sostenibile.

Dopo il via libera della Commissione Europea, Il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si appresta ad entrare nella fase operativa.

In che modo le misure previste potranno contribuire al rilancio delle piccole e medie imprese italiane, duramente colpite dalla crisi?

A Digitale Italia, nuovo approfondimento, ospiti del format web di Aidr Adelaide Mozzi, Consigliere economico presso la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della task force Ripresa e Resilienza e Gennaro Petrone, commercialista e socio Aidr.

“ Il PNRR rappresenta una grandissima opportunità per l’Italia ed in particolare per le piccole e medie imprese – ha sottolineato nel corso del suo intervento Adelaide Mozzi.

La digitalizzazione diventa elemento essenziale per lo sviluppo e la ripresa.” “Il PNRR- ha continuato Gennaro Petrone- consentirà anche di accompagnare le piccole realtà verso una implementazione sempre maggiore delle tecnologie digitali, investendo al contempo in formazione.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/pnrr-lalba-di-una-nuova-era-digitale-e-sostenibile/