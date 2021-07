Grande successo per l’evento d’arte ” Una vita a colori e…musica” e la presentazione del libro “Mio padre Little Tony” al Margutta Home di Roma

Grande successo ed affluenza di pubblico per l’evento di inaugurazione di “Una vita a colori e…. musica” la mostra d’arte pittorica del maestro Elvino Echeoni svoltasi ieri 1° Luglio presso lo spazio Margutta Home di Roma.

Un evento che ancora una volta ha portato alla luce la sfrenata creatività di Echeoni, pittore e scultore ma anche designer, compositore e musicista, considerato uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea italiana.

L’artista ha presentato le sue opere spiegando il sottile filo conduttore che lega canzoni, pittura, tele astratte, quadri di tramonti, notturni, composizioni floreali, volti e corpi femminili.

Grazie all’espressione artistica riportata sulle tele realizza il sogno di una vita, quello di unire le sue più grandi passioni: musica, canto, colore e forma.

I quadri sono l’espressione tangibile dello “scambio creativo” tra musica e arte: canzoni da lui interpretate che hanno ispirato le tele, e viceversa il dipinto stesso che richiama la scrittura di un brano. L’evento è stato moderato daMarco Zingaretti.

Ogni tela, sebbene caratterizzata da stili e tecniche pittoriche diverse, si raccorda alla fine nello stesso pensiero multicreativo dell’artista e dialoga con lo spettatore che osservando le opere da vicino e tramite il proprio cellulare, ha la possibilità di interagire con essa, creando in tal modo uno scambio di “sinergia”.

Ascoltando il maestro interpretare una canzone, si manifesta l’interrogativo se è il “dipinto che canta” oppure la “canzone stessa che si colora“. Questo approccio multimediale darà la possibilità agli ospiti “non vedenti” di “ascoltare il quadro” e alle persone “non udenti” di “vedere l’espressione artistica della musica“.

Una “magia” creativa come nel caso della tela intitolata “Cuore Matto” la canzone iconica di Little Tony che si trasforma in una dipinto capace di racchiudere in forme e colori l’essenza del brano.

Durante l’evento un altro omaggio è stato dedicato al noto cantante: la prima presentazione ufficiale del libro “MIO PADRE, LITTLE TONY” di Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti, edito da Bertoni editore con la prefazione di Mara Venier. Il libro è arricchito dal DVD “Una vita a tempo di Rock”, con cui il musicologo Dario Salvatori ci accompagna in un viaggio musicale che vede Tony protagonista di uno strepitoso concerto in America per la regia di Stefano Cesaroni.

Presenti in sala le due autrici insieme al musicista Angelo Petruccetti della Little Tony Family e all’editore Jean Luc Bertoni. Tra le sorprese della serata la presenza di ospiti d’eccezione: Massimo Boldi e Michele Cucuzza, Agostino Penna, Mago Heldin, Alex Partexano, artisti legati da una profonda amicizia e stima verso il cantante, ai quali è andato il sentito ringraziamento sia della figlia che del maestro Echeoni.