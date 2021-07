L’importanza della formazione a distanza durante la pandemia

Il periodo di restrizioni e limitazioni per contenere la diffusione del contagio da SarsCov2 ha spinto molte aziende e molti professionisti a rivolgersi al mondo della formazione online.

La pianificazione aziendale di strategie di formazione del personale, come ben risa-puto, implica un investimento non indifferente di energie organizzative e risorse economiche.

L’esperienza delle tante aziende italiane comprova che la formazione professionale si pone come una best practice cruciale per garantire la crescita delle proprie risorse umane e professionali, queste predittive in termini di qualità di per-formance aziendale.

La letteratura scientifica, inoltre, contempla una ricca raccolta di dati che confermano la correlazione esistente tra la qualità della formazione aziendale, i livelli di benessere psicologico delle risorse umane ed un migliore fun-zionamento dell’intera organizzazione (Masci, 2012).

La formazione aziendale e professionale si dimostrano essere delle azioni di empo-wering e di improvement sempre più necessarie per mantenere adeguati livelli di competitività sul mercato dell’offerta di beni e servizi.

Il mondo della formazione, tuttavia, ha dovuto negli ultimi due anni confrontarsi con le restrizioni e le limita-zioni imposte per contenere la pandemia globale del Covid-19, iniziata a fine feb-braio 2020.

L’erogazione di servizi di formazione a distanza, mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione digitale, è stata e si dimostra tutt’ora per i professionisti e per le aziende un adattamento funzionale per garantire la formazione professionale continua, necessaria per mantenere livelli adeguati di performance lavorativa e pro-duttiva.

L’apripista normativo che ha accelerato il processo di digitalizzazione delle azioni di formazione è stato il DPCM del 04 marzo 2020.

Il decreto, sospendendo la possi-bilità di erogare la formazione in presenza, ha consentito la possibilità di svolgere attività formative a distanza.

Il team di ricerca coordinato dal Mariano Intini (2021) rileva gli effetti di questo provvedimento: “questo primo intervento ha, da un lato, garantito il mantenimento del sistema e del settore della formazione, ma, dall’altro, ha accelerato, in maniera “traumatica”, il processo di digitalizzazione del settore, trasformando in pochi giorni/settimane attività didattiche, progettate in presenza, in formazione a distanza, utilizzando i più variegati sistemi di comunicazione digita-le”.

Il 2020, dunque, è l’anno della più grande accelerata del digital learning. Sempre Intini e collaboratori (2021) riferiscono che la FAD si è rivelata la soluzione emer-genziale adeguata per sostenere il settore della formazione e consentire alle aziende ed ai professionisti di continuare a formarsi anche in un periodo storico delicato, fa-cilitando così i processi di aggiornamento, riconversione e riqualificazione profes-sionale.

Tra le diverse agenzie di formazione che hanno contribuito, con i propri servizi e le proprie offerte, a garantire la presenza di risorse formative professionali a distanza certamente merita una menzione particolare la scuola telematica Euroformation, frutto dell’intuizione del dott. Giuseppe Gorga, già docente in Diritto Digitale, exe-cutive manager in tema privacy e cyber security e Presidente della Confederazione Privacy e Data Protection Officer.

Fondata nel 2013, Euroformation eroga servizi di formazione a distanza per profes-sionisti ed aziende, e si distingue dagli altri enti formativi sia per la ricca eteroge-neità delle offerte formative, sia dell’elevata spendibilità dei certificati erogati, poi-ché riconosciuti a livello europeo ed internazionale.

I corsi spaziano dalla gestione dei dati e protezione delle informazioni alla forma-zione generale e specialistica per i diversi settori economici, sia afferenti ad aree aziendali all’avanguardia sia riguardanti i mestieri tradizionali.

L’ente, inoltre, è anche accreditato per il rilascio di certificati professionali europei di frequenza. Eu-roformation, oltretutto, è una piattaforma telematica di proprietà della Juribit s.r.l., quale Ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia in materia giuri-dica, economica e dell’ICT.

I corsi certificati erogati hanno un alto grado di spendi-bilità, in quanto strutturati sencondo standard qualitativi riconosciuti in ben 150 paesi. L’ente è anche accreditato dal Dipartimento dello Sviluppo e della Coopera-zione tra Italia e Brasile, dalla Word Accademy Professionale, dalla Confederazione Privacy, dal Ministero dell’Istruzione ed è certificata per rilasciare crediti di ordini professionali.

Euroformation contribuisce anche al dibattito scientifico sui diversi temi economici, professionali ed amministrativi con webinar e videointerviste con figure di rilievo del mondo politico ed amministrativo, nel corso delle quali vengono presentati indi-rizzi e spunti utili per quanti investono o sono parti interessate nel contesto della produzione di beni e dell’offerta di servizi.

In conclusione, la formazione in ambito professionale ed aziendale diventa oggi-giorno un tema sempre più delicato ed importante.

Professionisti ed aziende devono far risconto alle sfide derivanti dalle diverse e innumerevoli esigenze formative ri-chieste dal mercato di beni e servizi, altamente competitivo, e dalla necessità di formulare soluzioni smart ed efficienti, capaci di adattamento alle problematiche ed alle criticità che possono rallentare o rendere difficoltosi i modelli classici di for-mazione in presenza.

Euroformation, dunque, con la sua ricca offerta di corsi certi-ficati e riconosciuti a livello nazionale, europeo ed internazionale, erogati tramite piattaforma telematica, si propone a pieno titolo come esempio virtuoso di servizio formativo efficace, agile, performante e riconosciuto, ideale – se non irrinunciabile – per tutte quelle realtà che intendono performare e mantenere livelli di benchmark elevati.

