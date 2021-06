TOP Travel influencer. Sul podio The Globbers, Gianluca Gotto e Francesca&Tommaso.

Con l’inizio delle riaperture e l’allentamento delle restrizioni sul territorio nazionale, gli italiani tornano a viaggiare alla scoperta di nuovi paesaggi, spiagge e mete turistiche.

Già da qualche mese, infatti, su questo fronte troviamo i travel influencer pronti a ispirare i propri follower con esperienze di viaggio inedite e a scoprire nuove destinazioni da sogno.

Nell’ambito degli appuntamenti mensili con i “Buzzoole Rankings”, torna quindi l’Osservatorio istituito da Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, per analizzare le performance dei creator su Instagram del settore “Travel” durante il mese di maggio 2021.

Grazie al tool Buzzoole Discovery, infatti, sono state stilate due differenti classifiche: “Star” per gli influencer nati sul web con almeno 100.000 follower e “Rising Star” per i profili con meno di 100.000 follower.

Le classifiche sono state ordinate secondo la metrica dell’Engagement per post, ossia le interazioni ottenute rispetto al numero totale di post pubblicati nel mese analizzato. Non sono stati considerati influencer la cui notorietà deriva principalmente da altre attività (cinema, televisione, sport, ecc.).

Al primo posto della classifica “Star”, ci sono Luca e Alessandro, @the_globbers, viaggiatori full-time, complici nelle avventure e nella vita, nutrono una gran passione per i viaggi e per la fotografia.

Sul loro profilo Instagram hanno ottenuto 11.400 interazioni in media rispetto ai post pubblicati nel mese di maggio. Al secondo posto c’è Gianluca Gotto, scrittore e viaggiatore che ha fatto della libertà il suo stile di vita.

Nel mese analizzato, il suo profilo Instagram @gianluca.gotto ha registrato una media di 11.300 interazioni in media rispetto ai post pubblicati. Completa il podio, al terzo posto, il profilo @takemyhearteverywhere di

Francesca e Tommaso, con i loro viaggi impressi in scatti ricchi di contrasto e profondità dei colori, hanno registrato 10.700 interazioni medie per post nel mese di maggio.

Al quarto posto c’è Giulia Woergartner, che lo scorso anno si qualificò al quinto posto in classifica. La ragazza con la giacca gialla, sul suo profilo Instagram @giuligartner, ha ottenuto 7.300 interazioni in media per post.

Chiudono la classifica The Miljian, famiglia che dal 2017 ha intrapreso un incredibile viaggio nel mondo. Il profilo Instagram @likemiljian ha ottenuto 7.200 interazioni in media rispetto ai post pubblicati nel mese analizzato.

Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole dichiara: “I creator del settore travel sono molto diversi tra loro. Alcuni preferiscono raccontare avventure estreme vissute nei luoghi più remoti del mondo, altri incentivano più il turismo di prossimità raccontando i luoghi da visitare stando tra i confini del proprio paese.

Spesso, inoltre, i travel Influencer non si limitano a raccontare i luoghi più interessanti del pianeta, ma si spingono a recensire i ristoranti e gli alloggi scoperti, descrivendo tutto in maniera molto dettagliata.

Questo gli consente di offrire ai follower non soltanto una vista sulla cultura e le bellezze di un luogo, ma anche utilissimi consigli su come risparmiare, dove soggiornare, quali specialità culinarie assaggiare.

Dall’altra parte esistono anche – prosegue Cosenza – profili specifici che si concentrano su luoghi e hotel di lusso, talvolta raccontati con scatti patinati”.

Al primo posto della classifica dei migliori travel influencer con meno di 100.000 follower c’è Ester Turri, appassionata di fotografia che utilizza il suo profilo Instagram @e.stis come un diario di viaggio, condividendo preziosi scatti di ogni parte del mondo.

Nel mese analizzato ha registrato in media 5.400 interazioni per post. Al secondo troviamo Gianluca Cocquio, appassionato di “viaggi scomodi” che lo scorso autunno ha pensato bene di intraprendere un viaggio di 1.200 Km attraverso l’Italia montando in sella alla bici non professionale di suo nonno.

A maggio sul suo profilo Instagram @gianlucocq ha ottenuto 4.200 interazioni in media rispetto ai post pubblicati. Terza posizione per Ginevra Iorio che, dall’anno di studi vissuto all’estero, all’esperienza sulle Isole Canarie, sul suo profilo Instagram condivide le sue migliori esperienze.

Nel mese analizzato ha ottenuto 3.600 interazioni in media rispetto ai post pubblicati. Quarta posizione per Elisa e Luca, coppia che viaggia alla scoperta di alloggi insoliti in cui dormire, resort di stile e boutique hotel.

Un viaggio continuo raccontato sul profilo Instagram @miprendoemiportovia, il quale nel mese analizzato ha ottenuto in media 2.900 interazioni rispetto ai post pubblicati.

Quinta e ultima posizione della classifica per Francesco Capaccioni, con il suo profilo Instagram @kdallasteppa che raccoglie i suoi scatti in cui spesso, oltre ai paesaggi, aggiunge una figura umana, permettendo a chi guarda l’immagine di immedesimarsi nel momento. A maggio ha ottenuto una media di 2.800 interazioni per post.

Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole conclude: “Per quanto riguarda la scelta dei formati usati su Instagram, le foto vincono sui video.

Ma la curiosità e la voglia di sperimentare di questi creator, ha spinto molti di loro a dotarsi di droni o fotocamere professionali per aumentare la qualità del proprio storytelling.

Infine, – conclude Cosenza – i creator del settore Travel spingono i loro follower a fare sempre nuove esperienze, anche oltre la propria zona di comfort, con messaggi positivi che attirano l’attenzione delle aziende, di tutti i settori, desiderose di comunicare i valori dei propri brand, magari in contesti da sogno, non usuali.

Il viaggio, dunque, diventa una piattaforma di esperienze sulla quale il content creator può innestare comunicazioni di marca ad alto impatto emotivo”.