Campionato Serie D: il programma dei Play Off e delle ultime gare del Girone I

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della stagione 2020/2021 della Serie D. Domenica 27 giugno alle 16.00 l’epilogo dei Gironi A, D e F con le finali dei Play Off Castellanzese-Pontdonnaz, Aglianese-Lentigione e Notaresco-Pineto.

Stabilita anche la roadmap dell’ultimo scorcio di stagione del girone I, alla luce dei provvedimenti della ASP di Ragusa in merito alla positività riscontrata ai calciatori del Marina di Ragusa ed i relativi isolamenti fiduciari imposti ai componenti del gruppo squadra, considerato che i recuperi della 33^ giornata di Campionato non possono essere programmati prima del 30 giugno e che quelli della 34^ oltre alle gare dei play off possono essere programmati solo nel mese di luglio.

A seguito del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 315/A con cui è stato deliberato che per le Società che disputeranno i recuperi della 34^ giornata del girone I e le gare di play off, il termine della stagione sportiva 2020/2021 è prorogato al 10 luglio.

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito le seguenti date per la conclusione del girone I.

Girone I

33^giornata (ore 17.00)

Mercoledì 30 giugno

34^ giornata (ore 17.00)

Sabato 3 luglio

Play Off (ore 17.00)

Semifinali – mercoledì 7 luglio

Finale – sabato 10 luglio