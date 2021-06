Campionato Serie D: l’ultima giornata dei gironi A, D e F – Arbitri e programma dei Play Off dei gironi B, C, E, G e H

Roma, 18 giugno 2021 – E’ arrivato il momento dei verdetti senza appello anche per i Gironi A, D e F con le gare della 38^ e 34^ giornata in programma sabato 19 giugno alle 16.00. La giornata si chiuderà domenica con tre posticipi.

Il Girone I dovrà aspettare ancora qualche giorno per emettere i verdetti. Domani sabato 19 giugno alle 16.00 si giocano cinque partite della 34^ giornata. S. Agata-Acr Messina, Cittanovese-S. Maria Cilento, Marina Di Ragusa-Rende e Fc Messina-Roccella sono state rinviate a data da destinarsi a seguito del provvedimento della ASP di Ragusa di quarantena fiduciaria dei contatti stretti, relativo alla positività di un calciatore della società Marina di Ragusa.

Spareggio: sempre sabato 19 giugno alle 17.30 sul campo neutro “Montindon” di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr) si gioca lo spareggio del girone C Montebelluna-Virtus Bolzano. Chi vince rimane in D, chi perde retrocede in Eccellenza. In caso di parità al termine dei 90’ si effettueranno i supplementari, in caso di ulteriore parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente.

Recupero: oggi alle 16.00 si gioca in scena il recupero della 30^ giornata del girone F Recanatese-Castelnuovo Vomano.

Cambi di orario: Mezzolara-Corticella (D) prende il via alle 17.30.

Posticipi: domenica 20 giugno sempre alle 16.00 si giocano Varese-Derthona (A), Real Giulianova-Castelnuovo Vomano e alle 15.00 Recanatese-Vastese (F).

Il Dipartimento Interregionale concede la facoltà ad ogni singola società di poter trasmettere, le gare interne ed esterne del Campionato di Serie D 2020/2021, purché effettuate sui propri canali web e social ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida pubblicate lo scorso 29 ottobre. Non sarà consentita la trasmissione delle gare in modalità live streaming, solo nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Caronnese-Saluzzo (Riccardo Leotta di Acireale), Casale-Legnano (Mattei Campagni di Firenze), Varese-Derthona (Mattei Dini di Città di Castello), Folgore Caratese-Gozzano (Alessandro Cutrufo di Catania), Fossano-Lavagnese (Gioele Iacobellis di Pisa), Imperia-Castellanzese (Graziella Pirriatore di Bologna), Pontdonnaz-Bra (Giuseppe Romaniello di Napoli), Sanremese-Chieri (Riccardo Galasso di Ciampino), Sestri Levante-Borgosesia (Alfredo Iannello di Messina), Vado-Arconatese (Giacomo Casalini di Pontedera).

Girone C: Montebelluna-Virtus Bolzano (Luca De Angeli di Milano)

Girone D: Bagnolese-Forlì (Mauro Gangi di Enna), Ghivizzano-Correggese (Paolo Grieco di Ascoli Piceno), Lentigione-Sammaurese (Daniel Cadirola di Milano), Marignanese-Rimini (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Mezzolara-Corticella (Francesco Aloise di Lodi), Prato-Seravezza (David Guida di Torre Annunziata), Pro Livorno-Aglianese (Davide Gandino di Alessandria), Real Forte Querceta-Progresso (Anna Frazza di Schio), Sasso Marconi-Fiorenzuola (Enrico Gemelli di Messina).

Girone F: Aprilia-Cynthialbalonga (Fabio Franzò di Siracusa), Atletico Terme Fiuggi-Castelfidardo (Fabio Cevenini di Siena), Porto S. Elpidio-Notaresco (Alessandro Silvestri di Roma 1), Pineto-Campobasso (Giovanni Agostoni di Milano), Olympia Agnonese-Montegiorgio (Giuseppe Lascaro di Matera), Real Giulianova-Castelnuovo Vomano (Michele Pasculli di Como), Recanatese-Vastese (Francesco Crispino di Frattamaggiore), Rieti-Matese (Raimondo Borriello di Arezzo), Tolentino-Vastogirardi (Adam Collier di Gallarate).

Girone I: Biancavilla-Troina (Duccio Mancini di Pistoia), Castrovillari-Licata (Andrea Paccagnella di Bologna), Acireale-San Luca (Marco Sicurello di Seregno), Gelbison-Paternò (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Rotonda-Dattilo (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno).

Arbitri e programma dei Play Off dei gironi B, C, E, G e H

Sabato 19 giugno si giocano quattro finali e due semifinali

I Play Off dei Gironi B, C, G e H sono giunti all’epilogo con le finali in programma domani sabato 19 giugno alle 16.00. Fanfulla-Nibionnoggiono si gioca alle 20.30, Latina-Savoia alle 17.00. Sempre domani allo stesso orario scatta la post season anche per il Girone E con le semifinali dei Play Off. Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle si disputa al “Bernicchi” di Città di Castello (Pg).

La gara Arzignano-Union Clodiense sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club di casa.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone B

Fanfulla-Nibionnoggiono (Valerio Pezzopane de L’Aquila)

Girone C

Arzignano-Union Clodiense (Simone Gauzolino di Torino)[Live Fb LND]

Girone E

Trastevere-Siena (Andrea Zanotti di Rimini)

Sporting Trestina-San Donato Tavarnelle (Giorgio Bozzetto di Bergamo)

Girone G

Latina-Savoia (Domenico Leone di Barletta)

Girone H

Picerno-Fidelis Andria (Dario Di Francesco di Ostia Lido)[Telesveva]

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

DCLUB

La Serie D chiama i tifosi. Dopo averli finalmente riabbracciati sugli spalti nelle ultime partite di campionato, ora è il momento di sentire tutto il loro calore per scegliere i migliori di questa esaltante stagione: in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport torna il D CLUB, lo speciale voting che premia le stelle della massima serie dilettantistica.

Votare è semplicissimo: fino al 24 giugno tutti gli appassionati potranno esprimere sui siti web dei due quotidiani sportivi le proprie preferenze tra le sei nomination nelle categorie portiere, difensore, centrocampista, attaccante, giovane, allenatore. Il sistema consentirà di partecipare una sola volta ed è previsto un solo voto per ciascuna categoria.

