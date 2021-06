Maturità: al via domani, in Basilicata 5.815 candidati I dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale

POTENZA, 15 GIU – In Basilicata, per gli esami di Maturità, che cominceranno domani, sono 5.815 i candidati, 3.585 in provincia di Potenza e 2.230 in quella di Matera. I dati sono stati forniti dall’Ufficio scolastico regionale

Ieri si sono insediate le 157 Commissioni, 101 nel Potentino e 56 nel Materano.

(ANSA)