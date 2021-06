JACK DANIEL’S con CHEERS AGAIN celebra le riaperture e invade Milano, Roma e Napoli con green graffiti e affissioni

Con l’arrivo della bella stagione e con gli importanti segnali di ripresa che si fanno largo dopo le difficoltà degli ultimi mesi, è il momento di riscoprire alcuni piaceri semplici, come tornare nei dehors di ristorante e bar per godersi un drink all’aria aperta.

Jack Daniel’s — che in quest’anno così particolare è stato vicino agli addetti del settore con iniziative digitali come le sue E-Masterclass e il Tennessee E-Campus —celebra le riaperture invitando come sempre i consumatori a trarre il massimo da ogni esperienza: quale occasione migliore in questo periodo se non quella di rivivere un’emozione dimenticata come il piacere di un drink in compagnia nel proprio locale di fiducia?

La piattaforma di comunicazione Jack Daniel’s Make It Count, per quest’occasione, si accende con Cheers Again, un messaggio pensato per “tornare a brindare insieme” nel pieno rispetto delle regole.

Da domenica 13 giugno Cheers Again colorerà le strade di Milano e Napoli con 50 green graffiti (realizzati con una miscela di colori 100% green e applicati alla pavimentazione grazie all’utilizzo di stencil) che invaderanno i marciapiedi.

A Roma, invece, il messaggio di Jack Daniel’s arriverà grazie alle affissioni nelle aree più importanti per la ristorazione. La pianificazione è a cura di Spark Foundry. Inoltre, Cheers Again popolerà nel mese di giugno anche i canali social ufficiali del brand (Facebooke Instagram).

Che sia Jack on the rocks o Jack & Ginger, il cocktail fresco perfetto per questo debutto della stagione estiva, Jack Daniel’s promuove ancora una volta il consumo responsabile e la riscoperta del proprio locale del cuore, per un inizio di stagione che sia ricco di quelle emozioni che si erano perse e che ora sono tutte da riscoprire.

