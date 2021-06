Campionato Serie D: arbitri e programma della 32^ giornata del Girone E, la 33^ del G – Recuperi

Riflettori puntati sui Gironi E e G che scenderanno in campo mercoledì alle 16.00 con le partite valevoli rispettivamente per la 32^ e 33^ Giornata. Andranno in scena anche quattro recuperi dei gironi A, D, F e I.

Rinviata al 18 giugno la gara Recanatese-Pineto al suo posto è in programma Pineto-Castelnuovo Vomano.

I cambi di orario: alle 15.00 prende il via Gladiator-Sassari Latte Dolce (G).

I cambi di campo: Carbonia-Vis Artena si gioca al campo comunale di Villacidro (Su).

Guarda la GOL COLLECTION dell’ultima giornata

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone E: Pianese-Sinalunghese (Domenico Castellone di Napoli), Foligno-Siena (Rosario Fabio Luongo di Napoli), Trastevere-Ostiamare (Matteo Canci di Carrara), Aquila Montevarchi-Flaminia (Aleksandar Djurdjevic), Sporting Trestina-Tiferno Lerchi (Enrico Gemelli di Messina), San Donato Tavarnelle-Sangiovannese (Silvia Gasperotti di Rovereto), Follonica Gavorrano-Grassina (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Badesse-Cannara (XXXX), Scandicci-Montespaccato (Enrico Gigliotti di Cosenza).

Girone G: Arzachena-Muravera (Sebastian Petrov di Roma1), Insieme Formia-Afragolese (Simone Di Renzo di Bolzano), Nocerina-Latina (Davide Giacometti di Gubbio), Carbonia-Vis Artena (Francesco Burlando di Genova), Giugliano-Monterosi (Andrea Zambetti di Lovere), Torres-Lanusei (Matteo Frosi di Treviglio), Nola-Savoia (Leonardo Mastrodomenico di Matera), Team Nuova Florida-Cassino (Riccardo Boiani di Pesaro), Gladiator-Sassari Latte Dolce (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza).

Recuperi

Girone A: Sanremese-Imperia (Simone Gauzolino di Torino)

Girone D: Correggese-Forlì (Emanuele Tartarone di Frosinone)

Girone F: Pineto-Castelnuovo Vomano (Domenico Mirabella di Napoli)

Girone I: Santa Maria Cilento-S. Agata (Lorenzo Vacca di Saronno)

——————————

Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data di due recuperi del Girone F in programma l’11 e il 18 giugno alle ore 16.00. Di seguito il programma.

Venerdì 11 giugno

Vastogirardi-Castelnuovo Vomano

Venerdì 18 giugno

Recanatese-Castelnuovo Vomano

—————————————————–

Play Off: programma e date

Il Dipartimento Interregionale ha stilato il programma e fissato del date dei Play Off che si svolgeranno con il consueto regolamento consultabile sul C.U. N. 140

PLAY OFF gironi B – C – G – H

16 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

20 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

PLAY OFF girone E

20 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

23 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

PLAY OFF gironi A – D – F – I

23 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

27 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

EVENTUALI SPAREGGI

20/27 giugno

Per la sesta stagione consecutiva confermato il regolamento play off organizzato in due turni.

Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D.

Le quattro squadre interessate si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^. La posizione migliore avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio anche al termine dei tempi supplementari.

In caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare tra squadre occupanti le posizioni indicate, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine: della differenza reti nel confronto, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina ed in ultima istanza, il sorteggio.

Seconda fase (finali girone) – Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa individuata dal miglior piazzamento ottenuto in campionato.

Anche in questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio persiste supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione.

Per maggiori info consulta il Comunicato Ufficiale N. 180

———————————————————

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo le partite della 14^ giornata di ritorno dei Gironi D, E ed F, la 15^ del G, la 16^ dell’A, B e H, la 18^ del C oltre ad un recupero dell’I, giocate gli scorsi 5 e 6 giugno, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Società – Ammende: 1.500 euro Real Aversa, 500 euro Altamura, 300 euro Nibionnoggiono e Portici, 200 euro Matese, Lanusei e Mestre.

Allenatori: squalifica per tre gare Maurizio Terletti (Caravaggio), due gare Federico Callai (Follonica Gavorrano), Alessandro Mastronicola (Rimini)

Calciatori: squalifica per tre gare Erik Laghigna (Aprilia), due gare Kouassi Ze Marcus (Caldiero Terme), Marco Del Giudice (Cassino) e Vincenzo Scognamiglio (Recanatese).

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 179