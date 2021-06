Lo scatto iraniano ‘The Lake’ premiato al Creative Photo Awards Concorso del Siena awards, festival di arti visive

Si intitola ‘The Lake’ e porta la firma del fotografo iraniano Masoud Mirzaei lo scatto vincitore assoluto dell’edizione 2021 del Creative Photo Awards, concorso internazionale dedicato alla fotografia artistica e creativa del Siena awards, festival internazionale delle arti visive.

La foto è stata scattata sul lago Urmia situato tra le province dell’Azerbaigian orientale e occidentale, il più grande del Medio Oriente e il sesto lago di acqua salata al mondo, ed è stata selezionata tra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 137 Paesi.

Il concorso Creative Photo Awards comprende 19 categorie aperte a fotografi contemporanei che, con un approccio innovativo rispetto alla fotografia tradizionale, sovvertono le aspettative dello spettatore.

I primi scatti classificati per ogni categoria saranno esposti alla mostra ‘I Wonder if You Can’ durante il festival Siena Awards, in programma a Siena dal 23 ottobre al 5 dicembre.

