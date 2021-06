Trasportava droga in auto ed occultava due pistole in casa arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne del luogo, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale e detenzione abusiva di più armi da fuoco.

In particolare, la mattina di sabato, i Carabinieri, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno controllato un uomo alla guida della propria autovettura in transito su Viale del Basento.

Ad attirare l’attenzione della pattuglia sono state alcune manovre elusive eseguite dal guidatore alla vista dei Carabinieri.

I primi sospetti sono stati poi confermati dall’atteggiamento del fermato, che hanno determinato la necessità di un più approfondito controllo, con l’esecuzione di una perquisizione d’iniziativa sul posto, all’esito della quale sono stati rinvenuti, nascosti nel volante al posto del clacson, un panetto di hashish dal peso complessivo di 100 grammi circa e una bustina con 5 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 50 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 22 grammi di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, nonché di due pistole illegalmente detenute, di cui una con matricola abrasa, il tutto abilmente occultato all’interno di un orologio a dondolo.

Il 63enne è stato quindi condotto in caserma per gli ulteriori adempimenti, al termine dei quali è stato posto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Salerno.

Il risultato conseguito si incardina nell’ambito delle più ampie attività quotidiane di controllo del territorio ricadente nella competenza del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, che con le proprie articolazioni capillarmente dislocate nell’intera Provincia, garantisce un’efficace azione volta a prevenire e reprimere i reati in genere e, nel caso di specie, quelli in materia di armi e droga.