CRONACA

Amministrative 2020 risultati sindaci eletti Basilicata

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PROVINCIA DI POTENZA ELETTI SINDACI

ACERENZA FERNANDO TEODORO MARIA SCATTONE (ACERENZA PROGETTO COMUNE) 51,63%

AVIGLIANO 

CARBONE VINCENZO SCAVELLO (ONESTI E LIBERI) 84,78%

CORLETO PERTICARE MARIO MONTANO (CORLETO NEL CUORE)54,5%

CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA ANTONIO BULFARO (INSIEME PER IL FUTURO) 58,28%

CERSOSIMO DOMENICA PAGLIA (CERSOSIMO BENE COMUNE) 57,36%

FILIANO FRANCESCO SANTORO (FILIANO IN COMUNE) 51,79%

FRANCAVILLA IN SINNI ROMANO CUPPARO (INSIEME PER FRANCAVILLA) 78,13%

LAGONEGRO MARIA DI LASCIO (INSIEME CON MARIA DI LASCIO SINDACO) 35,56%

MOLITERNO ANTONIO RUBINO (DI NUOVO MOLITERNO) 38,31%

SANT’ARCANGELO SALVATORE LA GROTTA (CIVICAMENTE INSIEME) 40,41%

SENISE GIUSEPPE CASTRONUOVO (SENISE NEL FUTURO) 57,49%

TOLVE PASQUALE PEPE (ANCORA TOLVE) 62,38%

 

PROVINCIA MATERA SINDACI ELETTI

ACCETTURA ALFONSO VESPE (PER ACCETTURA) 96,78%

CRACO VINCENZO LACOPETA (CRACO PER NOI) 62,17%

GROTTOLE ANGELO DE VITO (IL BENE IN COMUNE) 43,24%

IRSINA NICOLA MASSIMO MOREA (UN’ALTRA IRSINA) 52,01%

MATERA

MONTALBANO JONICO PIERO MARRESE (MONTALBANO NEL FUTURO) 89,82%

SALANDRA GIUSEPPE SORANNO (INSIEME VIVIAMO SALANDRA)  55,49%

SAN GIORGIO LUCANO GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO ESPOSITO (COMUNITA’ UNITA)72,65%

TURSI 

DATO IN AGGIORNAMENTO

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