Amministrative 2020 risultati sindaci eletti Basilicata
PROVINCIA DI POTENZA ELETTI SINDACI
ACERENZA FERNANDO TEODORO MARIA SCATTONE (ACERENZA PROGETTO COMUNE) 51,63%
AVIGLIANO
CARBONE VINCENZO SCAVELLO (ONESTI E LIBERI) 84,78%
CORLETO PERTICARE MARIO MONTANO (CORLETO NEL CUORE)54,5%
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA ANTONIO BULFARO (INSIEME PER IL FUTURO) 58,28%
CERSOSIMO DOMENICA PAGLIA (CERSOSIMO BENE COMUNE) 57,36%
FILIANO FRANCESCO SANTORO (FILIANO IN COMUNE) 51,79%
FRANCAVILLA IN SINNI ROMANO CUPPARO (INSIEME PER FRANCAVILLA) 78,13%
LAGONEGRO MARIA DI LASCIO (INSIEME CON MARIA DI LASCIO SINDACO) 35,56%
MOLITERNO ANTONIO RUBINO (DI NUOVO MOLITERNO) 38,31%
SANT’ARCANGELO SALVATORE LA GROTTA (CIVICAMENTE INSIEME) 40,41%
SENISE GIUSEPPE CASTRONUOVO (SENISE NEL FUTURO) 57,49%
TOLVE PASQUALE PEPE (ANCORA TOLVE) 62,38%
PROVINCIA MATERA SINDACI ELETTI
ACCETTURA ALFONSO VESPE (PER ACCETTURA) 96,78%
CRACO VINCENZO LACOPETA (CRACO PER NOI) 62,17%
GROTTOLE ANGELO DE VITO (IL BENE IN COMUNE) 43,24%
IRSINA NICOLA MASSIMO MOREA (UN’ALTRA IRSINA) 52,01%
MATERA
MONTALBANO JONICO PIERO MARRESE (MONTALBANO NEL FUTURO) 89,82%
SALANDRA GIUSEPPE SORANNO (INSIEME VIVIAMO SALANDRA) 55,49%
SAN GIORGIO LUCANO GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO ESPOSITO (COMUNITA’ UNITA)72,65%
TURSI
DATO IN AGGIORNAMENTO