Garante regionale diritti persona, on-line avviso pubblico

E’ stato pubblicato sul BUR n. n. 55 del 1° giugno 2021, l’Avviso pubblico “Elezione del Garante regionale dei diritti della persona”.

Le proposte di candidatura devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 1° luglio 2021 secondo le seguenti modalità: con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo:

cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo posta raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro, 6 – 85100 Potenza; direttamente all’Ufficio protocollo del Consiglio regionale di Basilicata, Via Verrastro, 6 – piano terra – Potenza nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; – il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Nella sezione “Bandi di gara, Avvisi e Concorsi” del sito del Consiglio regionale della Basilicata è possibile scaricare tutta la documentazione utile .

Leggi l’Avviso pubblico