Huawei: arriva HarmonyOS, nuovo sistema operativo L’azienda cinese ha fissato la data di uscita per il 2 giugno

Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei lancerà ufficialmente il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS per smartphone il 2 giugno, come precisato dalla stessa società. HarmonyOS, o Hongmeng in cinese, è un sistema operativo open-source progettato per vari dispositivi e scenari, lanciato per la prima volta su dispositivi Internet-of-Things tra cui dispositivi indossabili e tablet nell’agosto 2019.

Huawei prevede che il numero di dispositivi dotati di HarmonyOS raggiunga i 300 milioni entro la fine del 2021 e che oltre 200 milioni di questi siano a marchio Huawei.

Yang Haisong, vice presidente della business unit di Huawei ‘AI and all-scenario intelligence’, ha affermato che la società con sede a Shenzhen collaborerà con gli sviluppatori di app e hardware affinché il suo ultimo sistema operativo venga impiegato per fornire nuovi servizi ai clienti. Gli analisti vedono HarmonyOS come un’alternativa ad Android di Google e iOS di Apple.

Le industrie cinesi, tra cui quelle che si occupano di elettrodomestici, sport e fitness, viaggi, intrattenimento e istruzione hanno accolto con favore il lancio del nuovo sistema operativo.

A maggio infatti, Midea Group, un importante produttore cinese di elettrodomestici, ha annunciato il lancio di circa 200 nuovi prodotti dotati di HarmonyOS entro la fine di quest’anno.

