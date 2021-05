Incidente stradale sulla Fondovalle dell’Agri: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento – stamani sulla “Fondovalle dell’Agri”, nei pressi di Scanzano Jonico (Matera).

Nell’incidente – che ha creato disagi alla circolazione, poi gestita dall’Anas – sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura.

Le deviazioni della circolazione su viabilità alternative sono attive al km 119,600 (svincolo di Recoleta) ed al km 123,450 (all’innesto con la SS106 “Jonica”).

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.

