Alzàia – Bike tour A RUOTA LIBERA

L’associazione Alzàia Onlus ha organizzato per sabato 29 maggio un tour guidato in bicicletta per le strade di Taranto.

L’iniziativa, denominata “A ruota libera”, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al delicato tema della violenza di genere e si avvale della preziosa collaborazione di Ethra Archeologia e Turismo.

È una occasione imperdibile per essere promotori di un cambiamento culturale e sostenibile e, allo stesso tempo, per scoprire miti e testimonianze del passato, con uno sguardo particolare ai riti legati alla sfera del femminile.

Il tour prevede alcune tappe sui siti archeologici presenti in città, alla scoperta di dee e figure femminili dell’antica Taras.

Il raduno sarà alle 17.30 al Parco archeologico delle mura greche, nei pressi dell’Archeotower. Si partirà alle 18. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al numero 3401086557.

I posti sono limitati. La manifestazione è sostenuta attraverso i finanziamenti regionali destinati allo Sportello Antiviolenza Sostegno Donna di Taranto dedicato a Federica&Andrea e gode del patrocinio del Comune di Taranto.

Queste le tappe del bike tour:

– Parco archeologico delle mura greche, alla scoperta del limite antico della città greca e del culto di Persefone

– Tomba degli Atleti, uno dei più importanti e antichi monumenti della Taranto greca

– Giardini Peripato, a caccia delle inedite testimonianze scomparse della Taranto greca e romana

– Tempio dorico di piazza Castello, sulle tracce del culto di uno dei templi più antichi del Mediterraneo

– piccolo aperitivo finale al Caffè Letterario in via Duomo (Città Vecchia)

La lunghezza del percorso è di 5 km e la difficoltà è bassa. Il tour dura tre ore ed è adatto anche ai bambini.

Per chi non fosse munito di bicicletta è possibile prenotare con qualche giorno di anticipo il noleggio della bici al prezzo convenzionato di 15 euro presso il partner tecnico Mf cycling bike store.

L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo, l’uso del caschetto e, al momento del raduno, di indossare la t-shirt che verrà fornita, allo scopo di creare un bel colpo d’occhio e sensibilizzare la cittadinanza.

Si ricorda inoltre che, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, è necessario indossare correttamente la mascherina, utilizzare gel disinfettante e mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.