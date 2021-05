Google apre il suo primo negozio, sarà a New York L’apertura in estate vicino agli uffici di Mountain View

Google apre il suo primo negozio: sarà a New York e aprirà in estate nelle vicinanze del Chelsea Market, vicino agli uffici di Mountain View. Il negozio venderà oggetti fisici made in Google, quali i dispositivi Fitbit e i termostati Nest.