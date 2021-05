Lavello, sequestrato oltre mezzo chilo di droga 3 persone denunciate e 9 segnalate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno sempre più stringendo la morsa intorno al fenomeno della droga, attraverso numerosi e mirati servizi sul territorio condotti dai reparti dipendenti, finalizzati ad esercitare, nel senso, un’azione efficace, in termini di prevenzione e repressione.

In tale ottica vanno ricondotti i risultati operativi che seguono, concretizzatisi in Lavello nel giro degli ultimi cinque giorni, col sequestro di 605grammi di stupefacenti.

Nel dettaglio, i Carabinieri della locale Stazione, nel pomeriggio di lunedì scorso, 17 maggio, nel corso di detta attività d’istituto, hanno fermato nel centro abitato della cittadina un 53enne del luogo, a bordo del suo motociclo.

Questi, tra l’altro già gravato da precedenti specifici, apparso ai militari nervoso sin da subito, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Nel corso della verifica, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 4 “panetti” di hashish, da 100 grammi cadauno, e 13 confezioni in cellophane contenenti la medesima sostanza, per un peso complessivo di 530 grammi, quantitativo che l’uomo aveva abilmente nascosto all’interno del vanno sottosella del mezzo.

Lo stesso, di fronte ad un così rilevante possesso illecito, è stato tratto in arresto poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’azione dei Carabinieri di Lavello si è poi dispiegata in più aree del popoloso comune lucano, laddove, in due distinte situazioni di tempo e luogo, gli stessi hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per lo stesso reato, un 47enne ed il figlio 23enne, ognuno dei quali, durante la perquisizione eseguita presso la loro abitazione, è stato colto in possesso di 20 grammi di hashish, sottoposti a sequestro.

Analogamente si è proceduto nei confronti di un 35enne del posto, che, all’esito di perquisizione domiciliare, è stato sorpreso con 9 grammi di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana, sequestrati.

Inoltre, nell’espletamento di servizi su strada, all’esito di singoli controlli e perquisizioni, i Carabinieri di Lavello hanno segnalato alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, altre 9 persone del luogo, dell’età compresa tra i 18 e 30 anni, trovate in possesso, complessivamente, di 26 grammi di dette sostanze, tra cui cocaina e hashish.