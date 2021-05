Al via domani La Masterclass 2021 “Contentflix Edition” de La Content Academy di Bari

Temi originali e fruizione innovativa per la 3^ edizione dell’evento dedicato a narrazione e digital marketing

Un fitto programma di dirette, webinar, appuntamenti di networking, video di formazione da seguire in qualsiasi momento.

E ancora, contenuti extra e sorprese. La Content Academy non scende a compromessi e, nel mese in cui si sarebbe dovuta tenere, a Bari, la terza edizione de La Masterclass, dà il via ad un percorso di crescita e formazione innovativo dedicato a tutti coloro che hanno voglia di approfondire le tematiche della narrazione, del digital marketing e non solo.

Due moduli a cui accedere insieme o separatamente, secondo modalità differenti per rispondere alle esigenze di un pubblico quanto mai vasto e variegato.

Una prima sessione, a partire dal 20 maggio, dedicata ad eventi, webinar e dibattiti in diretta e, a seguire, da sabato 29 maggio, l’apertura de La Contentflix, piattaforma di formazione on demand, dove poter scegliere e visionare video di altrettante lezioni e sessioni formative in modalità intrattenimento. Innovativi anche i contenuti, che spaziano dal neuromarketing alla gestione del tempo, dalle strategie di legal communication al mondo dell’online fashion.

E poi ancora, narrazione sportiva, tecniche di comunicazione efficace per affrontare colloqui di lavoro, crescita personale e contenuti extra dedicati, tra le altre tematiche, anche a quella della diversità, grazie ad un talk con Chiara Tescari, head of product Italia Freeda.

Si parte con le dirette, da giovedì 20 maggio alle 17: a dare il via al percorso formativo live sarà un incontro sul tema tanto attuale quanto ancora poco noto della legal communication, a cui seguirà, alle 18.30, un incontro sulla leadership e sulla gendership in compagnia dell’imprenditrice e scrittrice Marina Salamon.

Venerdì 21 maggio alle 17 sarà la volta della Facebook Strategy con Veronica Gentili e, alle 18, Giuseppe Stigliano affronterà il tema delle sfide e delle opportunità dell’online fashion.

Sabato 22 maggio, a partire dalle 12, Luca La Mesa parlerà di Social Media Marketing e, nel pomeriggio, gli speaker raddoppieranno: Mariano Diotto e Simona Ruffino sveleranno in un workshop i segreti del neuromarketing.

La sessione live si chiuderà con un momento di networking collettivo, per fare rete con tutti i partecipanti ai corsi, mentre per gli amanti dello sport, lunedì 24 maggio si terrà il corso di narrazione sportiva a cura di Angelo Carotenuto, giornalista e ideatore della newletter sportiva Lo Slalom.

A partire da sabato 29 maggio, poi, tutti gli iscritti potranno accedere alla vera novità del corso: La Contentflix, un vero e proprio portale online dove godere, in base ai propri tempi e alle proprie disponibilità, dei contenuti realizzati in collaborazione con esperti di social media management, business writing, storytelling, crescita personale, eCommerce, oltre a tanti contenuti extra.

Un programma ricco e innovativo nei contenuti e nelle modalità di fruizione, per un concetto di formazione che non si accontenta del recupero di un evento in presenza tramite la sua rivisitazione in modalità virtuale, ma che restituisce la vera e propria tridimensionalità dell’esperienza dal vivo.

