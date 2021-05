LABELSCAPE, IDEE E MODELLI PER UN TURISMO SOSTENIBILE DIFFUSO

Un contributo alle imprese della filiera turistica che si preparano alla ripartenza, per costruire un Turismo Sostenibile Diffuso, viene da Sviluppo Basilicata, impegnata con la Regione e l’Apt nell’attuazione del Piano d’Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata, che sarà presto all’esame della Giunta Regionale per l’approvazione. E’ questo il significato del primo incontro del progetto LABELSCAPE che ha visto protagonisti oltre Sviluppo Basilicata, partner di progetto, la Regione e l’APT Basilicata, anche un cospicuo numero di operatori e rappresentanti di settore all’interno di un ampio dibattito di scambio e raccolta di numerose indicazioni da parte dei partecipanti. L’incontro è stato moderato da The-European-House-Ambrosetti.

LABELSCAPE è un progetto finanziato all’interno del Programma Interreg MED 2014-2020 e ha l’obiettivo a rafforzare il ruolo della certificazione di sostenibilità turistica nelle politiche del turismo regionali, al fine di migliorare la gestione turistica sostenibile e responsabile delle destinazioni costiere del Mediterraneo.

Il cambio dei modelli di scelta e consumo da parte dei turisti, oltre i grandi interrogativi sollevatici dalla pandemia, hanno messo in discussione molte delle certezze in ambito turistico: un uso più responsabile delle risorse naturali e del patrimonio culturale, la crescente domanda di turismo di qualità e di soggiorni autentici sono le principali direttrici verso le quali viaggerà il turismo nei prossimi anni. In questo ambito la cooperazione tra gli operatori turistici e le comunità locali è una prerogativa sempre più necessaria.

La certificazione di sostenibilità turistica è quindi uno strumento efficace per rafforzare l’offerta turistica e attrarre un turismo di qualità perché maggiormente sensibile alle dinamiche legate alla sostenibilità.

Attraverso questo progetto e lo studio di percorsi ad hoc si vuole sostenere la creazione di una etichetta turistica sostenibile che permetta di rientrare nel circuito internazionale di mete con queste caratteristiche.

Sviluppo Basilicata è partner di questo progetto insieme ad altri soggetti provenienti da Spagna, Francia, Croazia, Slovenia, Portogallo e Grecia.

Gabriella Megale, amministratrice unica di Sviluppo Basilicata ha evidenziato l’impegno rivolto a sostenere le imprese della filiera turistica e culturale lucana nel percorso di ottenimento di una certificazione sostenibile: “Per farlo partiamo da una azione di sensibilizzazione e di sintesi con il progetto Labelscape che in futuro mi auguro si possa trasformare in un concreto sostegno economico della Regione alle imprese nel loro percorso di certificazione di sostenibilità turistica. E’ il contributo che Sviluppo Basilicata intende dare perché la certificazione sostenibile è l’elemento fondamentale ad affermare la Basilicata come destinazione “verde”, sana, attiva e dinamica, tra cultura, biodiversità, l’innovazione e la qualità del tessuto sociale.

La cultura, la biodiversità, l’innovazione e la qualità del tessuto imprenditoriale rappresentano gli elementi strutturanti di un’offerta coinvolgente e attrattiva per i diversi tipi di viaggiatori. Intendiamo quindi sostenere l’obiettivo indicato dall’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo per migliorare ed innovare questa nuova offerta turistica attraverso le tre parole chiave: “integrazione”, “internazionalizzazione”, “innovazione”. In particolare, per l’innovazione gli operatori turistici possono contare su Sviluppo Basilicata”.

Il presidente della Regione Vito Bardi, presente all’incontro, ha commentato così il posizionamento strategico della Basilicata nel panorama delle mete italiane: “Nell’Italia che cerca con tutte le sue forze di uscire dalla pandemia, la Basilicata intende presentarsi agli occhi dei visitatori come la “meta ideale” per il turismo della ripartenza: una regione in grado di offrire, oltre alla straordinaria bellezza della natura e delle proprie emergenze culturali, quella tranquillità ritrovata di cui abbiamo tutti bisogno in questa fase”.

Antonio Nicoletti, direttore di Apt Basilicata, ha chiuso i lavori portando la propria visione: “La Basilicata è una regione in cui l’ambiente ha una dimensione pervasiva, visibile non solo nel paesaggio ma anche nella cultura delle nostre comunità. È al tempo stesso un patrimonio e una risorsa, per un prodotto turistico in cui coesistono diversità, unicità, universalità di valori. In Basilicata l’ambiente è parte della nostra identità, e chi lavora nel turismo deve riuscire a comunicare questi valori ai viaggiatori, “cittadini temporanei” dei nostri luoghi accoglienti. Lavorare insieme per un brand e un posizionamento che porti questi significati al centro del messaggio della Basilicata turistica è un impegno che come APT e Regione Basilicata stiamo portando avanti, con una strategia di promozione volta a utilizzare nuovi linguaggi e nuovi strumenti, in una destinazione ideale per rispondere ai desideri e ai bisogni del turista contemporaneo”.

Sviluppo Basilicata proverà a fare sintesi nel sistema di opportunità e relazioni presenti sul nostro territorio al fine di creare sinergie e percorsi volti a favorire l’attuazione delle strategie regionali in armonia con le esigenze espresse dal tessuto economico e dalle nuove dinamiche di sviluppo sostenibile del nostro dal territorio.