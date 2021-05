Covid: in basilicata un altro comune in zona rossa, si tratta di Acerenza

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato in serata una nuova ordinanza sull’emergenza coronavirus con la quale è stata disposta la zona rossa per il comune di Acerenza (Potenza) da oggi al 16 maggio.

Salgono così a sei i comuni della Basilicata (che è in zona gialla dallo scorso 10 maggio) in zona rossa fino al 16 maggio: gli altri sono Balvano, Rionero in Vulture, Ripacandida (Potenza), Garaguso e Rotondella (Matera).