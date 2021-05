Covid in Basilicataaggiornamento del -11mag2021- 82 positivi e tre decessi

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.484 tamponi molecolari: 82 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 78 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri tre decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 534.

Report dati tamponi processati in data 10 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 336.914

Tamponi molecolari totali negativi n. 309.215

Persone testate n. 194.478

Test antigenici totali 14.889

Tamponi molecolari di giornata n. 1.484

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 82

Tamponi molecolari negativi n. 1.402

RICOVERATI N. 136

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 08

Medicina Interna Covid n. 09

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 14

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 267

DECESSI TOTALI N. 3

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 3

• Atella

• Matera

• Policoro*

POSITIVI TOTALI N. 82

Residenti: n. 78

N. Comune

3 Acerenza

1 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bella

2 Ferrandina

12 Lagonegro

2 Lavello

1 Matera

10 Melfi

1 Miglionico

2 Muro Lucano

2 Nova Siri

1 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

3 Policoro

7 Potenza

2 Rionero in Vulture

15 Rivello (n. 2 domiciliati a Nemoli)

1 Rotondella

2 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo Le Fratte

1 Satriano di Lucania

2 Stigliano

1 Tolve

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Calabria (domiciliati a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Campania

GUARITI TOTALI N. 267

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 262

N. Comune

2 Anzi (domiciliati a Potenza)

7 Atella

1 Avigliano

1 Baragiano (domiciliato a Potenza)

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Latronico

1 Laurenzana

2 Maratea

1 Marsico Nuovo (domiciliato a Paterno)

1 Marsicovetere

12 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

4 Montalbano Jonico

1 Nova Siri

4 Paterno

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

14 Policoro

7 Pomarico

189 Potenza

5 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Salandra)

1 Rotondella

2 Senise

1 Teana

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 5

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

2 Lazio (n. 1 domiciliato a Matera; n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Puglia (domiciliati a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.529

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.393

DECEDUTI RESIDENTI N. 534

GUARITI RESIDENTI N. 18.442

Nota: il decesso contrassegnato con * si è verificato in data 08/05/2021.