CALCIO – Campionato Serie D: i recuperi del 12 maggio

Roma, 11 maggio 2021 – Domani mercoledì 12 maggio sarà un’altra giornata dedicata ai recuperi. Alle 16.00 si giocano sedici partite di otto gironi. Cassino-Arzachena prende il via alle 15.00.

Queste le partite rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: a data da destinarsi Sanremese-Varese (A) e Pineto-Castelnuovo Vomano (F), al 19 maggio Villa Valle-Tritium (B).

Guarda la GOL COLLECTION dell’ultima giornata.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Borgosesia-Gozzano (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Chieri-Fossano (Pietro Campazzo di Genova)

Girone B: Fanfulla-Nibionnoggiono (Cristiano Ursini di Pescara)

Girone C: Arzignano-Union Clodiense (Enrico Cappai di Cagliari), Cartigliano-Chions (Kevin Bonacina di Bergamo), Este-Delta Porto Tolle (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)

Girone D: Real Forte Querceta-Correggese (Marco Di Loreto di Terni)

Girone E: Follonica Gavorrano-Badesse (Mattia Mirri di Savona)

Girone F: Porto S. Elpidio-Rieti (Stefano Giampietro di Pescara), Atletico Fiuggi-Vastogirardi (Vito Guerra di Venosa), Recanatese-Olympia Agnonese (Erminio Cerbasi di Arezzo), Notaresco-Montegiorgio (Lucio Felice Angelillo di Nola), Vastese-Castelfidardo (Gabriele Totaro di Lecce)

Girone G: Cassino-Arzachena (Guido Verrocchi di Sulmona)

Girone I: Licata-Rotonda (Carlo Palumbo di Bari), Cittanovese-Troina (Alessandro Silvestri di Roma 1)