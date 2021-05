Bardi: ripeteremo Astranight. Anche a Potenza Open day grazie al Sindaco Guarente

“Innanzitutto tanti auguri a tutte le mamme lucane, la vera colonna portante di tutte le nostre famiglie, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà come quello che stiamo vivendo”.

Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Un po’ di informazioni sulla campagna vaccinale: anche ieri la Basilicata ha somministrato una quantità di dosi (4.829) superiore alla media nazionale. Un dato positivo cui ha contribuito anche Astranight che abbiamo dovuto chiudere prima causa allerta “razzo cinese”: sono stati inoculati ben 250 vaccini in sole due ore e mezza. Ripeteremo l’iniziativa di ASM Basilicata che ha ancora una volta dato una lezione di organizzazione, come in occasione dell’Open day Astrazeneca di un mese fa.

Inoltre, ringrazio il Sindaco di Potenza Mario Guarente che ha messo a disposizione un nuovo hub vaccinale (la Palestra di Via Roma, che ha una logistica ottimale) che sarà funzionante per i prossimi week-end sempre in modalità Open day Astrazeneca e J&J. Il nostro obiettivo – spiega Bardi – è vaccinare tutti nel minor tempo possibile. I fatti contro le chiacchiere: i numeri danno ragione al “modello Basilicata”.

Ricordo che da domani sarà possibile prenotare il vaccino anche per la classe d’età 50-59 e per le persone con “comorbilità”. Una buona notizia nel primo giorno in zona gialla.

AsmBasilicata le foto di Astranight