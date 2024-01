Matera, arrestato un 57enne per spaccio di droga e detenzione illegale di fucile

Un uomo di 57 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Matera per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma da fuoco. Durante un’operazione finalizzata alla lotta contro il narcotraffico, gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre consegnava droga a un consumatore di eroina e successivamente hanno scoperto ulteriori droghe, un bilancino di precisione e denaro in contanti presumibilmente guadagnato dalla vendita della droga. Durante le indagini, è stato inoltre trovato e sequestrato un fucile doppietta calibro 12, illegalmente detenuto dall’uomo. L’arresto è stato convalidato, ma l’indagato è stato rilasciato in attesa della conclusione delle indagini preliminari. Il consumatore di droga è stato segnalato al Prefetto.