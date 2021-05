Razzo cinese in caduta: allarme anche in Basilicata

La Basilicata è tra le nove regioni a rischio caduta detriti del razzo cinese “Lunga marcia 5B”.

In totale, sarebbero appunto nove le zone italiane che nelle regioni del centro-sud che potrebbero essere il target dalla caduta di frammenti del razzo spaziale. L’allerta riguarda le seguenti regioni italiane del centro sud: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore, all’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia che, in totale, interessano porzioni di 9 regioni del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le previsioni di rientro saranno soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento del vettore spaziale stesso e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché a quelli legati all’attività solare.

