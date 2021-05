EMERGENZA COVID-19: meno casi, la Basilicata verso il giallo

La campagna vaccinale va a passo spedito, e i contagi sembrano diminuire in maniera significativa. Ieri infatti sono stati analizzati 1.453 tamponi molecolari: 74 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 72 appartengono a residenti in regione. Numeri che fanno sperare i lucani in un cambio di fascia, che dovrà essere eventualmente ratificato venerdì dal Ministero della Salute.

L’auspicio è di lasciare la zona arancione e di ritornare in “giallo”, un colore che la Basilicata non “indossa” dallo scorso 28 febbraio.