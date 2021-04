PANINI COMICS presenta CAROLE & TUESDAY

Planet Manga presenta Carole & Tuesday, l’adattamento manga in tre volumi firmati da Morito Yamataka, tratto dall’anime omonimo di Shinichiro Watanabe e dello studio di animazione BONES, attualmente disponibile su Netflix.

Al centro di Carole & Tuesday il piccolo miracolo di due ragazze con il dono di stregare chi ha la fortuna di ascoltarle, per una storia ricca di emozioni e musica.

Ad Alba City, su Marte, due ragazze diciassettenni si incontrano per caso: Carole, forte e intraprendente, e Tuesday, timida ma determinata. Il loro sogno è fare musica e decidono di provarci, mettendo insieme le melodie al piano di Carole con la chitarra e le parole di Tuesday.

Il mondo della musica, però, è spietato: le hit sono ormai create dalle intelligenze artificiali e sembra non esserci posto per delle semplici ragazze come loro che fanno musica “alla vecchia maniera”.

Ma Carole e Tuesday troveranno chi viene in loro aiuto e conquisteranno i cuori di tutti cantando al talent show canoro Mars Brightest. Riusciranno a vincere?

Oltre ai tre volumi singoli, dal 29 aprile è disponibile anche l’esclusivo cofanetto che li racchiude, per immergersi tutto d’un fiato nella competizione canora più futuristica della storia.