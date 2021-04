Serie D: Rimodulati i calendari dei gironi F e I, variazioni del programma dei recuperi del 2 e 5 maggio. Gli arbitri dell’11 giornata del girone B e dei recuperi del 24 e 25 aprile

Priorità ai recuperi, cambiano due date. In questo fine settimana si giocano ventisei partite

Roma,Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi F ed I: Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari dei gironi F e I ed il programma dei recuperi del 2 e 5 maggio. La 14^ giornata del Girone F è stata spostata da mercoledì 26 maggio a domenica 30 maggio, il 6 giugno si giocherà la 15^ mentre la 16^ è stata posticipata a mercoledì 9 giugno.

Il Girone I non riprenderà il 2 bensì il 9 maggio (11^ giornata) con il conseguente slittamento della 12^ al 16 maggio.

La 13^ si disputerà mercoledì 19 maggio, la 14^, 15^, 16^ e 17^ rispettivamente il 23 e 20 maggio 6 e 13 giugno.

Clicca QUI per i calendari F e I in formato pdf

Il Riassunto della stagione

Ritorno

25 aprile 11^ giornata (Girone B)

2 maggio 11^ giornata Girone H (12^ Girone B)

5 maggio (mercoledì) 12^ Gironi A e C

9 maggio 11^ giornata Gironi D, E, F, G e I (12^ Girone H – 13^ Gironi A, B e C)

16 maggio 12^ giornata Gironi D, E, F, G e I (13^ Girone H – 14^ Gironi A, B e C)

19 maggio (mercoledì) 13^ giornata Gironi D, E, G e I (15^ Gironi A e C)

23 maggio 13^ giornata Girone F – 14^ giornata Gironi D, E, G, H e I (16^ Gironi A, B e C)

30 maggio 14^ giornata Girone F – 15^ giornata Gironi D, E, G, H e I (16^ Girone B – 17^ Gironi A e C)

6 giugno 15^ Giornata Girone F – 16^ giornata Gironi D, E, G, H e I (17^ Girone B – 18^ Gironi A e C)

9 giugno (mercoledì) 16^ Giornata Girone F

13 giugno 17^ giornata Gironi D, E, F, G, H e I (19^ Gironi A e C)

Per conoscere tutti i dettagli consulta il Comunicato Ufficiale N. 148

Variazione calendario recuperi

Cambia anche il programma dei recuperi del 2 e 5 maggio, di seguito la lista aggiornata.

Domenica 2 maggio

Girone A: Varese-Legnano, Chieri-Fossano, Imperia-Casale

Girone C: Arzignano-Delta Porto Tolle, Campodarsego-Cartigliano, Union Clodiense-Belluno

Girone D: Prato-Correggese, Mezzolara-Real Forte Querceta, Bagnolese-Ghivizzano

Girone E: Sporting Trestina-Badesse

Girone F: Aprilia-Vastogirardi, Porto S. Elpidio-Recanatese, Campobasso-Pineto, Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi, Olympia Agnonese-Vastese

Girone G: Nuova Florida-Muravera, Cassino-Arzachena

Girone I: Licata-Acireale

Mercoledì 5 maggio

Girone D: Correggese-Forlì, Sasso Marconi-Bagnolese

Girone F: Castelfidardo-Vastogirardi, Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese, Notaresco-Pineto, Tolentino-Atletico Fiuggi

Girone G: Arzachena-Giugliano

Girone H: Altamura-Puteolana, Gravina-Nardò, Molfetta-Real Aversa

Girone I: San Luca-Licata

Arbitri e programma gare dell’11^ giornata del Girone B e dei recuperi del 24 e 25 aprile

Domenica 25 aprile alle 15.00 si gioca l’11 giornata di ritorno del Girone B e sedici recuperi. Real Calepina-Villa Valle (B), Derthona-Sanremese (A) e Vastese-Aprilia (F) si disputano sabato allo stesso orario. Il turno si chiuderà lunedì 26 aprile alle 15.00 con la sfida Crema-Casatese (B).

Queste le partite rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Tritium-Franciacorta (B) a data da destinarsi, Campodarsego-Cartigliano (C) al 2 maggio e Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese (F) al 5 maggio.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone B: Real Calepina-Villa Valle (Graziella Pirriatore di Bologna), Sona-Fanfulla (Giuseppe Romaniello di Napoli), Ponte S. Pietro Scanzorosciate (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Vis Nova Giussano-Virtus Ciseranobergamo (Antonio Di Reda di Molfetta), Caravaggio-Brusaporto (Andrea Rizzello di Casarano), Breno-Desenzano Calvina (Stefania Menicucci di Lanciano), Nibionnoggiono-Seregno (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Crema-Casatese (Gioele Iacobellis di Pisa).

RECUPERI

Sabato 24 aprile

Girone A: Derthona-Sanremese (Stefano Grassi di Forlì)

Girone F: Vastese-Aprilia (Enrico Eremitaggio di Ancona)

Domenica 25 aprile

Girone A: Varese-Casale (Leonardo Tesi di Lucca), Folgore Caratese-Imperia (Fabrizio Pacella di Roma 2)

Girone C: Cjarlins Muzane-Manzanese (Domenico Mirabella di Napoli), Union Clodiense-Ambrosiana (Edoardo Papale di Torino)

Girone D: Mezzolara-Sammaurese (Dylan Marin di Portogruaro), Real Forte Querceta-Correggese (Leonardo Di Mario di Ciampino), Rimini-Lentigione (Matteo Canci di Carrara).

Girone E: Follonica Gavorrano-Badesse (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Siena-Sangiovannese (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)

Girone G: Cassino-Afragolese (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Vis Artena-Nuova Florida (Andrea Zanotti di Rimini), Gladiator-Muravera (Ilaria Bianchini di Terni)

Girone H: Casarano-Gravina (Daniel Cadirola di Milano), Nardò-Real Aversa (Giovanni Agostoni di Milano), Altamura-Picerno (Emanuele Tartarone di Frosinone)

Girone I: Cittanovese-Troina (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Roccella-Fc Messina (Marco Di Nosse di Nocera Inferiore), San Luca-Dattilo (Leonardo Mastrodomenico di Matera).