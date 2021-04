Previsioni Meteo, fiammata calda in arrivo: sarà subito estate tra 25 Aprile e 1° Maggio

Previsioni Meteo, brusco cambiamento del tempo nei prossimi giorni: dal freddo anomalo all’estate anticipata, temperature in forte aumento fino a +30°C al Sud tra 25 Aprile e 1° Maggio.

L’Italia sta vivendo una grande anomalia fredda nel cuore della primavera: la giornata di lunedì 19 aprile s’è conclusa con temperature pienamente invernali, le massime sono rimaste abbondantemente sotto i venti gradi in tutto il Paese ad eccezione per l’estremità sud/orientale della Sicilia (qui tutti i dati), eppure gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici delineano per i prossimi giorni un quadro completamente opposto, con l’arrivo di un clima decisamente più mite. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono molto più confortanti per gli amanti della bella stagione, anche se in realtà continuerà il maltempo sul Centro/Nord a causa di un flusso caldo-umido proveniente dal Mediterraneo centro/occidentale e dal Maghreb.

Le temperature, però, si alzeranno rapidamente soprattutto la prossima settimana, negli ultimi giorni del mese e in modo particolare tra 26 e 29 aprile quando avremo la prima vera ondata di caldo della stagione che potrebbe portare le temperature sopra i +30°C nelle Regioni del Sud e soprattutto in Sicilia.

Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb tutti i dettagli sull’evoluzione meteo in Italia e in Europa.

www.meteoweb.eu