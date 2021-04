Emergenza covid19 Bollettino BASILICATA: 215 positivi, 76 guariti e 2 decessi

Report dati processati in data 14 aprile 2021

22 Rionero in Vulture

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Armenia (domiciliato ad Avigliano)

1 Puglia (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 5

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Lazio

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 77

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 76

N. Comune

1 Accettura (domiciliato a Stigliano)

1 Banzi (domiciliato a Lavello)

3 Forenza

4 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

3 Grassano

1 Irsina

2 Lauria

5 Lavello

7 Matera

4 Melfi

1 Miglionico

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

7 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Banzi)

11 Policoro

1 Pomarico

1 Rionero in Vulture

1 Ruoti

2 Salandra

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Stigliano

6 Tursi (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico; 1 domiciliato a Policoro)

4 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Romania (domiciliato a Tursi)