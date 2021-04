Castelluccio Inferiore: Contagi in aumento e scuole chiuse, ora si rischia la zona rossa

La situazione è critica, quasi da zona rossa: il messaggio del sindaco Paolo Campanella.

Venti le persone attualmente positive al Covid-19

“Abbiamo appena emanato le ultime ordinanze – dichiara il sindaco Paolo Campanella – da domani le scuole di ogni ordine e grado site a Castelluccio Inferiore saranno chiuse. Una misura necessaria poiché sono emerse le positività di alcuni alunni che frequentano una classe della scuola dell’infanzia e una classe della scuola primaria. Alla luce dei fatti è doveroso sospendere le attività didattiche e procedere con le necessarie operazioni di sanificazione e contenimento.“

“Sono dispiaciutissimo – prosegue il sindaco– perché tutti i sacrifici fatti fino a questo momento non sono serviti a nulla. Siamo quasi a rischio zona rossa: tutto ciò è deprimente e demotivante. Sono tante le persone che hanno fatto sacrifici e che ora vedono sfumare ogni possibile di ritorno alla normalità.”

“Per far fronte a questa nuova fase dell’emergenza abbiamo predisposto – con i dipendenti comunali e i membri del COC, sempre operativi – alcuni punti fermi. Le scuole continueranno con la didattica a distanza – spiega il sindaco – e lo screening “drive in” (fissato per il 19 aprile) sarà rivolto a tutta la popolazione scolastica compreso il corpo docente e il personale ATA e tutto il personale di servizio (trasporti e mensa).”

Tutti i ragazzi osserveranno l’isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni e un solo genitore dovrà restare a casa con il proprio figlio.

“Sono provvedimenti che non avrei voluto mai prendere – spiega Campanella – ma il senso del dovere, di preservare la salute della popolazione, me lo impone in quanto autorità sanitaria. Al momento siamo anche privi del medico di igiene e sanità pubblica e stiamo vivendo un dramma nel dramma: non riusciamo a completare i tracciamenti, abbiamo difficoltà nella gestione materiale del processo di messa in sicurezza del territorio. Al comune lavoriamo praticamente H24.”

“Faccio appello alla cittadinanza: siate responsabili. Questa volta – chiude Campanella – sono costretto a prendere provvedimenti seri contro chiunque (lo dico pubblicamente) non osservi le regole, a costo di fare delle denunce.”